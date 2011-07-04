Греция не пустила в Газу судно «Флотилии свободы»

Греческая береговая охрана задержала еще одно судно «Флотилии свободы», которое попыталось покинуть порт острова Крит без разрешения на то властей страны, сообщает Би-би-си.

На борту корабля «Тахрир» находились пропалестинские активисты, направлявшиеся в сектор Газа в надежде прорвать израильскую блокаду сектора. Большая часть активистов - граждане Канады, всего - около сорока человек.

Подобная попытка прорыва морской блокады сектора была предпринята пропалестинскими активистами весной прошлого года. Суда были остановлены израильскими военными. В результате перехвата судна «Мави Мармара» израильским спецназом погибли 9 человек.

В субботу греческая береговая охрана задержало еще одно направлявшееся в Газу судно «Дерзость надежды», на борту которого находился гуманитарный груз и группа активистов.

Ранее Греция объявила, что запрещает каким-либо судам отправляться из портов страны в сектор Газа.