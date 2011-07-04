Британский премьер прибыл в Афганистан

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, сообщает радио Свобода.



Выступая на военной базе Camp Bastion в провинции Гильменд, Кэмерон заявил, что отменил поездку в город Лашкар-Га, предоставив свой вертолет для поисков пропавшего без вести британского солдата.



Премьер сообщил также о планах вывести из Афганистана «относительного небольшую часть» из девяти с половиной тысяч дислоцированных там британских военнослужащих. Подробности он обещал обнародовать в своем выступлении в парламенте в среду.