Бютовцы не видят перспективы в своей фракции - Олийнык

То, что в зале заседаний Верховной Рады Украины было около 30 народных депутатов от фракции «БЮТ-Батькивщина», вызывает недоумение. Это обусловлено тем, что большинство из них не видят личной перспективы в партии «Батькивщина». Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, комментируя сегодняшнее заявление депутатов от БЮТ относительно того, что теперь они будут работать в здании Печерского суда, где рассматривается дело Юлии Тимошенко.

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«Меня удивило, что первые два дня в зале заседаний ВРУ было около 30 народных депутатов от «БЮТ-Батькивщина». Я расспрашивал отдельных депутатов, почему нет всей фракции и они мне откровенно говорили, что значительная часть не видит личной перспективы в этой партии. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Если будет регистрация депутатов и большинство из них пойдут в Печерский суд, то я не думаю, что это будет правильно. Если вы зарегистрировались, то нужно работать в зале заседаний ВРУ», - сказал Олийнык.

Он также отметил, что вызывает огорчение, что отдельные депутаты, пользуясь своим иммунитетом, выкрикивают разные образы в зале заседаний суда, тем самым демонстрируя неуважение не к судье, а к закону.

«Будет плохо, если политики будут демонстрировать, что законом можно крутить как дышлом», - сказал Олийнык.

Напомним, фракция «БЮТ-Батькивщина» на этой неделе будет принимать участие в пленарных заседаниях в ограниченном составе из-за присутствия части депутатов от данной фракции на судебном заседании, где рассматривается дело лидера партии «Батькивщина» Тимошенко.