Три приоритета Польши

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С 1 июля по 31 декабря 2011 года Польша председательствует в Совете Европейского Союза.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польши в Украине Генрик Литвин провел 4 июля в Киеве пресс-конференцию, посвященную этому событию, сообщает УНИАН.
По словам посла, председательствуя в Совете ЕС, Польша стремится сосредоточиться на трех основных приоритетах: «Европейская интеграция как источник роста», «Безопасная Европа» и «Европа, пользующаяся преимуществами открытости». Литвин кратко охарактеризовал все эти направления.
«Европейская интеграция как источник роста»
Посол отметил, что Евросоюз сделал выводы из кризиса: создаются новые предохранительные принципы и инструменты экономического управления, такие как Европейский механизм стабилизации.
Однако польское правительство считает, что ЕС должен перейти к разработке новой модели экономического роста, чему должны служить новый, многолетний бюджет ЕС (на период 2014-2020г г.), переговоры по которому начнутся во время польского председательства, а также развитие единого рынка, в частности улучшение условий деятельности малых и средних предприятий и оказание электронных услуг.
«Безопасная Европа»
Для укрепления безопасности ЕС польское правительство будет предлагать:
- усилить внешнее измерение энергетической политики ЕС;
- укрепить военные и гражданские возможности ЕС; усилить безопасность границ, в т.ч. через укрепление агентства FRONTEX (Европейское агентство по управлению операционным сотрудничеством на внешних границах ЕС. – Ред.), расположенное в Варшаве;
- провести реформу Общей сельскохозяйственной политики ЕС в направлении усиления пищевой безопасности.
«Европа, пользующаяся преимуществами открытости»
В рамках этого приоритета Польша будет стремиться:
- продолжить нынешний раунд многосторонних торговых переговоров в рамках Всемирной торговой организации;
- достичь прогресса в реализации идеи расширения, в т.ч. подписать договор о вступлении в ЕС с Хорватией, а также развить продвижение в переговорах с Турцией и Исландией;
- установить новые рамки сотрудничества между ЕС и Россией, в т.ч. содействовать развитию Партнерства между Евросоюзом и Россией ради модернизации;
- в свете последних событий в Тунисе, Египте, Ливии и других странах - южных соседях сосредоточиться на поддержке демократической трансформации в этих странах;
- способствовать усилению сотрудничества ЕС с восточными соседями: польское правительство надеется, что ключевые политические решения в этом направлении будут приняты на саммите «Восточного партнерства» в Варшаве 29-30 сентября;
- способствовать поощрению Беларуси к сотрудничеству с международным содружеством на основе принципов демократии и прав человека;
- достичь прогресса в процессе заключения договоров об ассоциации, создании зон свободной торговли и реализации Планов действий визовой либерализации, в т.ч. с Украиной.