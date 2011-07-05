Три приоритета Польши

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С 1 июля по 31 декабря 2011 года Польша председательствует в Совете Европейского Союза.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польши в Украине Генрик Литвин провел 4 июля в Киеве пресс-конференцию, посвященную этому событию, сообщает УНИАН.

По словам посла, председательствуя в Совете ЕС, Польша стремится сосредоточиться на трех основных приоритетах: «Европейская интеграция как источник роста», «Безопасная Европа» и «Европа, пользующаяся преимуществами открытости». Литвин кратко охарактеризовал все эти направления.

«Европейская интеграция как источник роста»

Посол отметил, что Евросоюз сделал выводы из кризиса: создаются новые предохранительные принципы и инструменты экономического управления, такие как Европейский механизм стабилизации.

Однако польское правительство считает, что ЕС должен перейти к разработке новой модели экономического роста, чему должны служить новый, многолетний бюджет ЕС (на период 2014-2020г г.), переговоры по которому начнутся во время польского председательства, а также развитие единого рынка, в частности улучшение условий деятельности малых и средних предприятий и оказание электронных услуг.



«Безопасная Европа»

Для укрепления безопасности ЕС польское правительство будет предлагать:

- усилить внешнее измерение энергетической политики ЕС;

- укрепить военные и гражданские возможности ЕС; усилить безопасность границ, в т.ч. через укрепление агентства FRONTEX (Европейское агентство по управлению операционным сотрудничеством на внешних границах ЕС. – Ред.), расположенное в Варшаве;

- провести реформу Общей сельскохозяйственной политики ЕС в направлении усиления пищевой безопасности.