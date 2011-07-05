"Молчаливым" оппонентам Лукашенко дают от 5 до 15 суток

Со вчерашнего дня в различных городах Белоруси идут суды над участниками молчаливого протеста 3 июля, сообщает Радіо Свобода.

Некоторых задержанных уже осудили к аресту на срок от 5 до 15 суток, еще часть - к штрафам.

По последним данным в День независимости были задержаны около 400 человек: 200 в Минске и еще приблизительно столько же по стране.

Вчера организаторы протестов в открытом письме президенту Беларуси Александру Лукашенко заявили, что мирные акции будут продолжаться невзирая на все репрессии против их участников.