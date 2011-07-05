Медведеву передали решения Африканского союза по Ливии

Перед заседанием совета Россия - НАТО президент Медведев встретился в Сочи с президентом ЮАР Джейкобом Зума, сообщает Радио Свобода.

Президент Зума передал российской стороне и руководству НАТО предложения по урегулированию ситуации в Ливии, одобренные на саммите Африканского союза.

После заседания министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у России и НАТО сохраняются разногласия относительно путей урегулирования в Ливии. Глава МИДа сказал, что предложения Африканского союза, переданные президентом ЮАР, будут изучены.