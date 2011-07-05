Кристиан Лагард выходит на работу

Сегодня, 5 июля, Кристиан Лагард вступает в должность директора-распорядителя и председателя исполнительного совета Международного валютного фонда. Впервые с 1944 года руководителем МВФ стала женщина. До избрания на этот пост Лагард была министром экономики, финансов и промышленности Франции, сообщает Лига.новости.

Правление Международного валютного фонда 28 июня избрало Кристин Лагард на пост директора-распорядителя и председателя исполнительного совета Фонда. Впервые - с момента создания МВФ в 1944 году - его руководителем стала женщина.

В распространенном от ее имени в Вашингтоне заявлении, говорится, что МВФ помогал своим 187 странам-членам во время мирового экономического и финансового кризиса, сам проходя через многие преобразования: "Главной моей задачейбудет добиться, чтобы фонд продолжал следовать по тому же пути с той же решительностью".

Напомним, Лагард сменила на посту главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который 19 мая этого года подал в отставку в связи со скандалом на сексуальной почве.

Директор-распорядитель МВФ возглавляет рабочий штат сотрудников Фонда, насчитывающий примрно 2700 сотрудников, и является председателем исполнительного совета. В управлении работой Фондаему помогают три заместителя.