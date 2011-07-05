До закрытия сессии ВР рассмотрит не менее 136 законопроектов

Председатель фракции ПР в Верховной Раде Александ Ефремов заявил, что парламент рассмотрит все законопроекты, которые были намечены на текущую сессию.

"Мне бы хотелось акцентировать внимание на том, что Верховная Рада продолжает конструктивно работать. 136 законопроектов включены в повестку дня на рассмотрение на текущую неделю и еще более 29 будет включено в результате обсуждения на Согласительном совете", - сообщил Ефремов, которого цитирует пресс-служба Партии регионов.

В частности, политик сообщил, что в четверг ВР рассмотри пенсионную реформу."Также на этой неделе мы рассмотрим вопрос, который касается отмены технического осмотра. И целый ряд законопроектов, которые касаются реформирования экономики нашего государства", - добавил он.

"Будем работать до конца рассмотрения повестки дня по каждому дню. Тогда у нас появляется возможность принять все законопроекты, которые были намечены на текущую сессию", - подытожил народный депутат.