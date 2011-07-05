Яценюк поведал о хорошо сработанной схеме в ВР

Арсений Яценюк не сомневается, что пенсионная реформа будет принята депутатами в четверг. Об этом он заявил в эфире канала ICTV.

"Если голосов не хватает, они докупят. У них там схема хорошо сработанная. Там честные депутаты заходят в правильные кабинеты, каждый получал по-своему, кто должность, кто деньги", - заявил лидер "Фронта змін", подчеркнув, что голоса под пенсионную реформу в парламенте будут, сообщает Лига.новости.

Народный депутат также сообщил, что потребует поименного голосования депутатов, чтобы страна знала своих героев.

Напомним, регионалы сегодня предложили закрыть восьмую сессию Верховной Рады в пятницу , 8 июля, поскольку потом народных депутатов все равно не соберешь. На следующей неделе, согласно календарному плану, депутаты должны работать в комитетах.