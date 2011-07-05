Министр восстановления Японии уходит в отставку

На посту министра по восстановлению после землетрясения и цунами 11 марта, созданного специально для него, 60-летний Рю Мацумото провел чуть более недели, Во вторник он заявил об отставке, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Рю Мацумото получил новый министерский портфель после принятия закона о восстановлении страны после стихийного бедствия, вступивший в силу 24 июня, в соответствии с которым было создано профильное министерство для восстановления страны. Мацумото до настоящего времени совмещал посты министра окружающей среды и противопожарной безопасности.

Мацумото, ветеран японской политики, попал под огонь жесткой критики после встречи с главами префектур Мияге и Иватэ, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами. В частности, во время транслируемой ТВ встречи Мацумото заявил губернатору префектуры Иватэ Такуя Тассо, что "правительство не помогает регионам, у которых нет собственных идей", а когда через несколько минут на встрече появился губернатор Мияги Ёсихиро Мураи, министр отказался пожать ему руку, выговорив за опоздание.

Столь высокомерный стиль общения вызвал многочисленные упреки в адрес министра, призванного оказывать помощь пострадавшим префектурам.

СМИ Японии сообщают, что отставка Мацумото, назначению которого активно способствовал прмьер-министр Японии Наото Кан, может негативно сказаться на самом главе правительства и скорректировать его планы ухода из власти.

В прошлом месяце Кан объявил, что покинет пост премьера только после того, как добьется ощутимого прогресса в урегулировании ядерного кризиса и восстановлении Японии.