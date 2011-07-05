Дело Луценко: Заседание продолжается

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Сегодня в 11:00 в Печерском суде города Киева состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы МВД Юрия Луценко, анпоминает ZN.UA.

Как сообщалось, экс-министру МВД инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

В Генпрокуратуре ущерб государству от его действий на посту министра оценивают в 970 тыс.грн.

По словам адвоката экс-министра Игорь Фомина, суд над его подзащитным затянется надолго, так как по делу проходят более 100 свидетелей.