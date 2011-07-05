Кэтрин Эштон: будущее Сербии и Косово - в ЕС

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Сербию и Косово ждут в Евросоюзе. Но сначала им нужно помириться и провести внутренние реформы. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, сообщают Подробности.

"Я верю, что будущее и Сербии, и Косово - в Евросоюзе. Мы должны идти навстречу обеим странам. Хотя у каждой из них - свой ​​путь. И свое время. И Сербии, и Косово слудет поработать в этом направлении. Но конец этого пути для них - в ЕС", - сказала Эштон на совместной пресс-конференции с косовским премьером Хашимом Тачи в Брюсселе.

Напомним, независимость от Сербии парламент Косово провозгласил в 2008 году. Белград до сих пор не признал независимости республики.