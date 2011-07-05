На Стросс-Кана завели новое дело

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Доминик Сторосс-Кан, который на днях освободился под залог, получил новые обвинения в изнасиловании, сообщают «Подробности»

Иск против него готовит француженка Тристана Банон. Экс-глава МВФ якобы поступил с ней неприлично - повалил на пол и принуждал к сексу. Это было восемь лет назад, и девушка рассказывала об этом случае прессе. Однако, в суд еще не обращалась - мол, ее просила об этом мать - однопартийка Стросс-Кана. Напомню, сейчас экс-главу МВФ судят за сексуальные домогательства к горничной нью-йоркского отеля.

Адвокат Тристан Банон Давид Кубе заявил, что получил распоряжение подать иск в уголовный суд против господина Стросс-Кана. Это дело довольно давнее - 2003-го года. Но факты очень серьезные, имели место жестокость и насилие. И уже сегодня я обращусь к парижской прокуратуры.