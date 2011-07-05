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Ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился уйти в отставку в обмен на свою безопасность. В НАТО готовы пойти ему навстречу, сообщает «Коммерсантъ».

Наиболее компромиссную позицию в этом смысле занимает Франция. Она не только готова разморозить часть счетов Каддафи и его семьи, но и обещает посодействовать тому, чтобы полковник в случае его мирного ухода избежал Гаагского трибунала, выдавшего ранее международный ордер на его арест. Кроме того, обсуждается вопрос о том, чтобы ливийский лидер смог остаться на родине.

В то же время, Каддафи выдвинул еще одно условие, на которое не согласна оппозиция. По его словам, в выборах, которые будут проведены в случае реализации в Ливии сценария его ухода, должен принять участие его сын Саиф.

В Бенгази считают, что таким образом Каддафи будет цепляться за власть. «Это вызовет неизбежный взрыв»,- заявил и представитель информцентра Национального переходного совета в Мисурате Абдсалам Мажрох.

В свою очередь, в Триполи сторонники Каддафи заявляют, что готовы принять уход своего лидера, однако выступают резко против передачи власти оппозиции. По их мнению, если повстанцы действительно добиваются демократии, они должны допустить к участию в выборах все политические силы страны.