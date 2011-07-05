«Северному потоку» перекрыли дорогу в Европу

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Высший административный суд Люнебурга (Нижняя Саксония, Германия) приостановил строительство отдельных участков немецкого газопровода NEL, который должен соединить российский «Северный поток» с газотранспортной системой Европы. Об этом пишет Лента ру.

Такое решение суд вынес по ходатайству 18 жителей города Винзен-на-Луэ, которые выступили против прокладки газопровода через их город. Суд удовлетворил это требование. NEL должен был пройти в 30-50 метрах от жилых домов, тогда как ряд экспертов высказывались за то, чтобы в радиусе 350 метров от газопровода не было построек.

Этот маршрут, спланировало местное земельное ведомство. Теперь чиновникам, а также консорциуму компаний, строящих газопровод - E.On Ruhrgas, Wingas и Gasunie, предстоит совместно представить альтернативные варианты прокладки трубы. В какие сроки это должно быть сделано, не сообщается. В то же время, строительство других участков NEL продолжается.