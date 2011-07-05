Польша не станет расширять европерспективы Украины

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Вчера посол Польши в Украине Хенрик Литвин на пресс-конференции в Киеве представил программу польского председательства в ЕС.

Среди прочего Варшава планирует подписать договор о вступлении в ЕС Хорватии, а также добиться прогресса в переговорах о членстве с Исландией и Турцией. Отдельной строкой задекларирована готовность "найти все возможности" для продолжения переговоров со Стамбулом.

Однако, в 41-страничной программе Украина упоминается лишь в паре с Молдавией, сообщает КоммерсантЪ. С этими странами Польша намерена достичь прогресса в процессе заключения договора об ассоциации, создания зоны свободной торговли и реализации плана действий по либерализации визового режима.

Отсутствие упоминаний о европерспективах Киева и Брюсселя господин Литвин пояснил тем, что многие члены ЕС пока не готовы говорить о европейском будущем Украины. "В программу председательства вписывается не то, что было бы хорошо с точки зрения Варшавы, а то, в чем возможно достижение консенсуса стран–членов ЕС",– сказал посол. Следует отметить, что турецкий вопрос, который Варшава внесла в список приоритетных, также не имеет единогласной поддержки в Евросоюзе.

Как известно, заместитель главы МИДа Павел Климкин, возглавляющий переговорную группу по соглашению об ассоциации, ранее заявлял, что Киев согласится подписать документ лишь в случае фиксации в его тексте "четкой европейской перспективы Украины".

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра, комментируя европейские перспективы Украины, связал прогресс в этом вопросе с ситуацией в сфере демократии. "Украине нужно пройти серьезный путь в продвижении европейских стандартов демократии, чтобы достичь доверия всех 27 стран и их согласия на то, чтобы сделать следующий шаг",– отметил он.

Но Ъ сообщает о еще одном препятствии для упоминания о европейской перспективе в соглашении об ассоциации.

Еще в 2008 году президент Виктор Ющенко пообещал президенту председательствовавшей тогда в ЕС Франции Николя Саркози, что Киев не будет требовать включения этого пункта в текст будущего договора. "Когда мы договаривались с Саркози (о начале переговоров по соглашению об ассоциации.–Ъ), частью этой договоренности было то, что в тексте соглашения не будет перспективы членства",– рассказал бывший заместитель главы секретариата президента по внешнеполитическим вопросам Александр Чалый, выступая в пятницу в Киеве на заседании Национального конвента Украины относительно ЕС. Как известно, Никола Саркози как действующий президент Франции имеет процедурные возможности блокировать переговоры с Украиной в случае, если договоренность с ним будет нарушена.

Господин Чалый считает, что официальному Киеву следует сосредоточиться на достижении реальных целей в переговорах об ассоциации. "Учитывая нынешнюю ситуацию в ЕС, получение нами перспективы нереально. Нам стоит отбросить эту идею и заканчивать переговоры как можно скорее",– пояснил дипломат.

Впрочем, в МИДе не намерены отступать от ранее обозначенной переговорной линии. "Мы продолжаем настаивать, что такая фраза (о перспективе членства.–Ъ) должна быть в политической части соглашения",– заявил директор департамента политики и безопасности МИДа Александр Александрович, выразив уверенность, что большинство рядовых жителей ЕС поддерживает дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.