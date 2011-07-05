Польша не станет расширять европерспективы Украины

5 июля 2011, 11:23

{1-}

Вчера посол Польши в Украине Хенрик Литвин на пресс-конференции в Киеве представил программу польского председательства в ЕС.

Среди прочего Варшава планирует подписать договор о вступлении в ЕС Хорватии, а также добиться прогресса в переговорах о членстве с Исландией и Турцией. Отдельной строкой задекларирована готовность "найти все возможности" для продолжения переговоров со Стамбулом.  

Однако, в 41-страничной программе Украина упоминается лишь в паре с Молдавией, сообщает КоммерсантЪ. С этими странами Польша намерена достичь прогресса в процессе заключения договора об ассоциации, создания зоны свободной торговли и реализации плана действий по либерализации визового режима.

Отсутствие упоминаний о европерспективах Киева и Брюсселя господин Литвин пояснил тем, что многие члены ЕС пока не готовы говорить о европейском будущем Украины. "В программу председательства вписывается не то, что было бы хорошо с точки зрения Варшавы, а то, в чем возможно достижение консенсуса стран–членов ЕС",– сказал посол. Следует отметить, что турецкий вопрос, который Варшава внесла в список приоритетных, также не имеет единогласной поддержки в Евросоюзе.

Как известно, заместитель главы МИДа Павел Климкин, возглавляющий переговорную группу по соглашению об ассоциации, ранее заявлял, что Киев согласится подписать документ лишь в случае фиксации в его тексте "четкой европейской перспективы Украины".

Посол ЕС в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра, комментируя европейские перспективы Украины, связал прогресс в этом вопросе с ситуацией в сфере демократии. "Украине нужно пройти серьезный путь в продвижении европейских стандартов демократии, чтобы достичь доверия всех 27 стран и их согласия на то, чтобы сделать следующий шаг",– отметил он.

Но Ъ сообщает о еще одном препятствии для упоминания о европейской перспективе в соглашении об ассоциации.

Еще в 2008 году президент Виктор Ющенко пообещал президенту председательствовавшей тогда в ЕС Франции Николя Саркози, что Киев не будет требовать включения этого пункта в текст будущего договора. "Когда мы договаривались с Саркози (о начале переговоров по соглашению об ассоциации.–Ъ), частью этой договоренности было то, что в тексте соглашения не будет перспективы членства",– рассказал бывший заместитель главы секретариата президента по внешнеполитическим вопросам Александр Чалый, выступая в пятницу в Киеве на заседании Национального конвента Украины относительно ЕС. Как известно, Никола Саркози как действующий президент Франции имеет процедурные возможности блокировать переговоры с Украиной в случае, если договоренность с ним будет нарушена.

Господин Чалый считает, что официальному Киеву следует сосредоточиться на достижении реальных целей в переговорах об ассоциации. "Учитывая нынешнюю ситуацию в ЕС, получение нами перспективы нереально. Нам стоит отбросить эту идею и заканчивать переговоры как можно скорее",– пояснил дипломат.

Впрочем, в МИДе не намерены отступать от ранее обозначенной переговорной линии. "Мы продолжаем настаивать, что такая фраза (о перспективе членства.–Ъ) должна быть в политической части соглашения",– заявил директор департамента политики и безопасности МИДа Александр Александрович, выразив уверенность, что большинство рядовых жителей ЕС поддерживает дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять