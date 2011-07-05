ВР отказалась рассматривать вопросы акциза на алкоголь, бензин, землю

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Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии парламента правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов» (№ 8630 от 03.06.2011 г.), предусматривающий пересмотр ставок налогов и сборов с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции, которые в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.08.2010 № 701 в 2011 году прогнозируемые на уровне 108,9 и 111, 3% соответственно. Данный проект поддержали лишь 215 из 226 необходимых голосов народных депутатов, сообщает РБК

В частности, в проекте закона говориться об увеличение с 2012 г. акцизной ставки на пиво, вино, и спирт этиловый, повышение с 2012 г. акциза на бензины моторные до 198 евро / т, или на 66 евро/т по сравнению с сегодняшней ставкой, что действует до конца июля т.г. (132 евро / т), а также увеличение на 8,9% сбора за первую регистрацию транспортного средства, экологического налога, налога на земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена, и сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины.