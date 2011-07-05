Обязательный техосмотр Рада отменила

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Президентский законопроект, предусматривающий отмену обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, Верховная Рада, наконец, приняла во втором чтении и в целом, сообщает РБК.

Соответствующий проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок», инициированный главой государства, поддержали 262 народных депутатов.

Принятый законодательный акт также отменяет требование обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально заверенной доверенности на управление транспортным средством; устраняет Госавтоинспекцию МВД Украины от проведения обязательного технического контроля транспортных средств и передачу этих полномочий субъектам хозяйствования; существенно упрощает порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

фото: autosvit.com.ua