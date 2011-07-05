Литвин: Украина заинтересована в сотрудничестве с НАТО

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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, открывая заседание межпарламентского совета Украина-НАТО сегодня в Киеве, заявил, что Украине очень важно развивать сотрудничество с НАТО, сообщает «Интерфакс Украина».

«Сегодня нам крайне важно развивать сотрудничество с НАТО с четким соблюдением краеугольных принципов основополагающих политических ценностей, которые являются фундаментом Альянса и Европейского Союза, а именно: верховенства права, свободы слова, демократических принципов организации нашей жизни» - сказал он.

Спикер заявил о необходимости внедрения демократии в широком понимании этого слова в экономическую жизнь Украины, чтобы каждый человек имел возможность реализовать свой потенциал.

В.Литвин подчеркнул, что Украина как большое европейское государство не может оставаться в стороне от широкомасштабного сотрудничества на евроатлантическом пространстве, в том числе от процесса разработки и создания новой архитектуры европейской безопасности.

«Сегодня, когда отношения между Украиной и НАТО освободились от лишней политизации, мы можем и должны сосредоточиться на последовательной реализации достигнутых договоренностей и использовать весь инструментарий отношений между Украиной и Организацией Североатлантического договора, определенный Хартией об особом партнерстве», - сказал спикер.

По его словам, Украина и далее будет оставаться надежным партнером НАТО и неуклонно придерживаться принципов последовательности и прогнозируемости своей внешней политики.

В.Литвин также отметил, что сотрудничество с НАТО является важным инструментом создания Украины как сильного, демократического и экономически-развитого государства.

Он напомнил, что Украина третий год подряд успешно реализовывает Годовые национальные программы сотрудничества с НАТО.

По словам спикера, Украина уже давно зарекомендовала себя как надежного партнера НАТО. «Украина и Альянс плотно взаимодействуют в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, а также в реагировании на глобальные вызовы в сфере безопасности», - сказал он.

В.Литвин также напомнил, что Украина остается единственным государством – партнером НАТО, которое принимает участие почти во всех основных миротворческих миссиях под эгидой альянса.