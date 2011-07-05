Судьям Луценко готовят массу сюрпризов

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Защитники экс-министра внутренних дел Юрия Луценко приготовили новые ходатайства для судей Печерского районного суда столицы, сообщила пресс-секретарь «Народной Самообороны» Лариса Сарган.

«У защиты Ю. Луценко есть много сюрпризов для его судей. Каких — мы пока не разглашаем», — сказала Л.Сарган.

Она отметила, что после прошлого заседания Печерского суда Ю.Луценко перевели в камеру смертников, где он находится и поныне.

«По состоянию на пятницу он был там один, ему не оказывают квалифицированной медицинской помощи, только меряют давление и измеряют вес», — отметила Л.Сарган.

Напомним, Ю.Луценко инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.