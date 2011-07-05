Суд решает, можно ли проводить заседание без водителя Луценко

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Печерский районный суд Киева удалился в совещательную комнату для решения вопроса возможности проведения заседания по делу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко при отсутствии фигуранта дела - водителя экс-министра Леонида Приступлюка, который якобы находится в больнице, передает «Интерфакс-Украина».

Л.Приступлюк не явился на судебное заседание, в связи с чем его защита попросила перенести слушание дела.

По словам адвоката Л.Приступлюка, водитель экс-министра находится в больнице на лечении, поэтому они попросили перенести заседание.

В свою очередь сторона гособвинения, подчеркнула, что в справке, предоставленной суде, не содержится информация о том, что Л.Приступлюк находится на стационарном лечении.

Прокуроры в процессе выразили мнение о том, что в случае следующей неявки Л.Приступлюка на судебное заседание, к нему может быть применена мера принудительной доставки в суд, а также может быть ужесточена мера пресечения - с подписки о невыезде на арест.