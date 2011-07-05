Бунт в Генштабе минобороны РФ

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«Независимая газета» сообщает о группе российских генералов Генерального штаба, которые неожиданно подали в отставку, возможно, из-за несогласия ходом реализации армейской реформы.

В числе «военных бунтовщиков» – начальник главного оперативного управления – заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Андрей Третьяк, начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенант Сергей Скоков, начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба генерал-майор Олег Иванов.

По мнению издания, причиной отставки мог быть профессиональный конфликт группы генералов с начальником Генерального штаба РФ Николаем Макаровым – одним из главных проводников военной реформы, реализуемой первым в современной России «гражданским» министром обороны Анатолием Сердюковым.

В комментарии Русской службе «Голоса Америки» руководитель Центра военного прогнозирования при Академии военных наук полковник запаса Анатолий Цыганок говорит, что именно несогласие принципиальных, хорошо подготовленных офицеров с «бестолковым и корыстным реформированием» в армии и на флоте не раз приводило к их отставке. «За нынешним генеральским демаршем вполне могут последовать массовые проявления недовольства в войсках, потому как армия сейчас поставлена в положение «ниже плинтуса», а офицер в войсках получает меньше, чем рядовой московский офис-менеджер», резюмирует эксперт.

Увольнение высших офицеров российской армии является прерогативой президента страны. Кремль пока воздерживается от комментариев по поводу конфликта в оборонном ведомстве.

фото: ntv.ru