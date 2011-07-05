НАТО не хочет оставаться в Ливии

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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил пожелание, чтобы ООН возглавила "усилия по переходу к демократии" в Ливии, согобщает ТСН.

«Мы не предполагаем лидирующей роли НАТО в период после Каддафи. Нам бы хотелось, чтобы ООН возглавила те усилия, которые помогут ливийском народу в период перехода к демократии», – заявил генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен.

Он добавил, что план ливийской оппозиции относительно перехода к мирным переговорам заслуживает доверия.

«Конечно, нужно политическое решение. Конечно, чтобы удовлетворить легитимные требования ливийского народа, Каддафи должен сложить с себя полномочия. После этого важно гарантировать мирный переход к демократии в Ливии. Оппозиция недавно выложила "дорожную карту" для этого перехода. Мне кажется, эта карта заслуживает доверия», – сказал Расмуссен.

Напомним, как сообщили высокопоставленные источники, Каддафи согласился оставить власть в обмен на гарантии безопасности, и в НАТО готовы пойти ему навстречу.

Среди стран, готовых предоставить Каддафи такие гарантии, называется, в частности, Франция. Чтобы положить конец затянувшемуся конфликту, французы готовы не только разморозить счета семьи полковника, но и спасти его от Гаагского трибунала, который ранее выдал международный ордер на арест Каддафи.