Десятка самых плодовитых депутатов

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Эксперты провели статистическое и сравнительное исследование по критериям, определяющим законодательную активность украинских парламентариев, сообщает Украинский Бизнес Ресурс.

Результаты экспертного исследования деятельности народных депутатов Украины на протяжении восьмой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва (февраль - июль 2011 года) презентовал сегодня глава комитета «Равенство возможностей» Александр Чекмышев.

«Один из первых критериев, определяющих продуктивность, - законодательная активность», - отметил эксперт.

Согласно исследованию, рейтинг десяти самых активных по внесению законопроектов депутатов выглядит так:

1. Юрий Ключковский («НУНС»).

2. Виктор Швец («БЮТ-Батькивщина»)

3. Наталья Королевская («БЮТ-Батькивщина»).

4. Сергей Терехин («БЮТ-Батькивщина»).

5. Василий Хара («Партия регионов»)

6. Олег Зарубинский (Блок Литвина)

7. Арсений Яценюк («НУНС»).

8. Олег Ляшко (внефракционный).

9. Петр Симоненко («Коммунистическая партия Украины»).

10. Тарас Черновол («Реформы ради будущего»).

«Не все законопроекты, поданные народными депутатами, были приняты. Но в рейтинге среди тех, чьи законопроекты принимали, первое место занял Юрий Ключковский, второе – Сергей Кивалов, третье – Виктор Швец», - добавил А. Чекмышев.