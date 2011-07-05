Юристы считают вредной прямую трансляцию процесса Тимошенко

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Союз юристов Украины (СЮУ) заявляет, что прямая трансляция судебного заседания по делу Юлии Тимошенко может нанести вред основам судопроизводства, привести к давлению на свидетелей и усложнить процедуру получения и исследования доказательств по делу, сообщает "Украинская правда".

"Те, кто следят за этим судебным процессом, видят, что, несмотря на постоянную критику в адрес судьи со стороны подсудимой, защиты, грубое нарушение правил поведения в суде, неповиновение законным распоряжениям председательствующего, судья по делу ни разу не применил арсенал предусмотренных процессуальным законодательством мер воздействия на нарушителей закона, даже несмотря на то, что подсудимая публично призвала игнорировать суд и выражать к нему неуважение", - говорится в заявлении.

При этом в СЮУ подчеркивают, что у судьи есть все процессуальные возможности применить "меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании, среди которых предупреждение и удаление из зала суда, временно или на все время судебного разбирательства".

"Защитник подсудимого может быть заменен другим лицом в случае неподчинения требованиям судьи, а свидетель, потерпевший и другие граждане могут быть привлечены к административной ответственности", - заявили в Союзе юристов.

В нем также отметили, что если и дальше "через прямой эфир этот процесс будет использоваться как политическая трибуна, судья вправе запретить видеотрансляцию этого заседания".

"Союз юристов Украины, обращая внимание на вышеизложенное, призывает представителей разных политических сил, общественности Украины четко придерживаться Конституции и законов Украины, не создавать условий для дестабилизации общества с целью получения политических дивидендов, показать пример демократичности, законопослушности, уважения к суду и правосудию в стране", - говорится в заявлении.

Союз юристов Украины является общественной организацией, объединяющей деятелей правовой сферы Украины.

Среди членов исполкома Союза юристов Украины, в частности, заместитель главы Конституционного суда Сергей Винокуров, заместитель генпрокурора Виктор Войцишен, первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова, глава Государственной налоговой службы Виталий Захарченко, уполномоченный по правам человека Нина Карпачева, глава комитета Верховной Рады по вопросам правосудия "регионал" Сергей Кивалов.