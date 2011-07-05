Заседание по делу Луценко перенесли на 11 июля

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Следующее заседание по делу экс-министра МВД Украины Юрия Луценко перенесено на понедельник, 11 июля, на 10 часов утра.

Об этом заявил судья Вовк сегодня, 5 июля, после возвращения из совещательной комнаты, сообщает пресс-служба партии Народная самооборона.

Также судья Вовк сообщил, что «нет оснований не верить предоставленной адвокатами справке о состоянии здоровья обвиняемого Приступлюка, как и нет оснований для принудительной доставки Приступлюка в зал суда».

Напомним, сегодня проходило очередное судебное заседание по делу в отношении экс-министра МВД Украины Юрия Луценко.