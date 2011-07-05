Целью России остается создание независимой Палестины

Как сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, министерское заседание "ближневосточного квартета" (объединение ЕС, РФ,США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию Арабо-израильского конфликта. - Ред.) пройдет в Вашингтоне 11 июля, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Россия кровно заинтересована, чтобы сдвинуть дело (переговорный процесс между Израилем и Палестиной) с мертвой точки, - сказал министр на встрече с представителем ЦК ФАТХ, курирующим международные вопросы, Набилем Шаатом. - С этих позиций будем выступать на министерской встрече ближневосточного "квартета".

Лавров в очередной раз подчеркнул неизменность подхода Москвы к проблеме палестино-израильского урегулирования: оно возможно лишь на прочной международно-правовой и общепризнанной основе: "это резолюция СБ ООН, дорожная карта, арабская мирная инициатива".

"С этих позиций будем выступать на министерской встрече "ближневосточного квартета, - сказал Лавров. - Надеемся, что решения этой встречи помогут возобновлению переговоров, целью которых остается создание независимого демократического палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем".