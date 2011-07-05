Луценко готовят вскрытие в СИЗО

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Юрий Луценко заявляет, что администрация СИЗО не выполняет решение суда о его доставке в больницу для обследования желудка, сообщили «Главреду» в пресс-службе «Народной обороны».

«Судья ВоВк позволил вывезти меня в больницу скорой медицинской помощи для проведения обследования в отношении имеющихся у меня язв и других заболеваний ... Такое разрешение уже третью неделю находится в СИЗО. Но вместо того, чтобы меня обследовать, меня отправили в камеру для «пожизненных», - отметил экс-министр.

По его словам, обследовать внутренние органы в условиях СИЗО «можно только при вскрытии, поэтому очевидно, прокуратура рассчитывает именно так», поскольку не дает разрешения для изменения меры пресечения.