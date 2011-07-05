Ефремов: депутаты готовы принять пенсионную реформу даже ночью

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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что нардепы будут работать в четверг ночью, чтобы принять законопроект о пенсионной реформе во втором чтении, пишет УНН.

«Я не исключаю вариант, что мы будем работать в четверг допоздна и ночью для того, чтобы, если не полностью, то максимально рассмотреть все замечания, представленные к данному законопроекту», - сказал А. Ефремов.

По его словам, нардепы готовы работать и в пятницу, и субботу, чтобы принять пенсионную реформу.

«Но я склоняюсь к тому, что в результате тщательной работы, которая проводилась до этого и ведется сейчас юридическими управлениями, мы сможем провести всю работу в течение четверга, хотя время заседания, безусловно, затянется», - сказал лидер фракции ПР.

Отметим, что Верховная Рада намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о пенсионной реформе в четверг на вечернем заседании.