Макаренко и Шепитько свободны. Диденко сидит

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко и бывшего заместителя начальника Энергетической региональный таможни Тараса Шепитько, удовлетворив таким образом ходатайство адвокатов в ходе судебного заседания во вторник.

Коллегия судей постановила изменить им меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. В частности, до окончания рассмотрения дела в суде им запрещено выезжать за пределы Украины, сообщает "Интерфакс- Украины".

Слева направо: Анатолий Макаренко, Тарас Шепитько и Игорь Диденко

В своем ходатайстве адвокаты отмечали ухудшающееся состояние здоровья А.Макаренко. «Человек в шаге от инфаркта», - заявил адвокат.

Кроме того, сам А.Макаренко сообщил, что у него прогрессирует ишемия, начали выпадать зубы, ухудшилось зрение.

«Я не понимаю, почему вместо того, чтобы меня активно использовать в процессе, меня уничтожают… Я вам (судьям – ИФ) гарантирую свое безупречное процессуальное поведение (в случае освобождения из-под стражи – ИФ»), - сказал А.Макаренко.

В отношении Т. Шепитько суд мотивировал свое решение его положительной характеристикой, ходатайством важных лиц по их освобождению и наличием у него несовершеннолетних детей.

В тоже время суд отказался освободить из-под стражи бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз-Украины» Игоря Диденко.

По данным СБУ, в ходе следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемых в инкриминируемых им преступлениях. По данному делу арестованы И.Диденко, А.Макаренко и Т.Шепитько. А.Макаренко был арестован в конце июня, И.Диденко – в июле 2010 года.

В апреле текущего года Генпрокуратура возбудила третье по счету уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко - по «газовым контрактам» 2009 года: за превышение власти и служебных полномочий при заключении этих контрактов.