Бальцерович: нужно сохранить реальную конкуренцию в политике

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Бывший министр финансов Польши, автор радикальных экономических реформ, названных «шоковой терапией», Лешек Бальцерович считает, что Украина для устойчивого экономического развития должна сохранить реальную конкуренцию в политике, являющуюся основой для демократии в стране. Такое мнение он высказал корреспонденту УНИАН.

«Это важно с точки зрения качества жизни, как политической, так и экономической», – сказал он, комментируя необходимые действия властей для улучшения ситуации в стране.

«Очень важно, чтобы Украина не шла по пути России», - подчеркнул он.

Бальцерович также назвал важным для Украины создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом, что облегчит доступ украинских товаров на европейский рынок и наоборот.

Экс-министр отметил, что украинские власти располагают данными о международном – не только польском – опыте радикальных экономических реформ, которые можно реализовать для увеличения конкурентоспособности национальной экономики.

«Проблема не в том, что нет знания, как лучше реформировать страну, а в том, чтобы принять решение о начале реализации такой программы», – подчеркнул он.

Политик подчеркнул: опыт восточноевропейских посткоммунистических стран подтверждает, что лучше не затягивать с радикальными реформами, а реализовать их как можно быстрее.

«Опыт последних 20 лет показывает, что государства, которые раньше начали такие реформы, не поворачивали их назад, получили лучшие результаты, чем те, которые пошли другой дорогой: затягивали их реализацию или постепенно реализовали», – сказал он.

Экс-министр добавил, что украинские власти активно сотрудничают с международными финансовыми организациями, которые обладают всей необходимой информацией для проведения необходимых реформ.

фото: in.com