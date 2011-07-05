Луценко хочет съесть Вовка

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Экс-глава МВД Юрий Луценко заявляет, что в отношении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка возбуждены еще уголовные дела - якобы за подделку и использование поддельного решения суда, похищение гражданского дела и мошенническое завладение земельным участком. Об этом он заявил сегодня в судебном зале, пока суд находился в комнате для совещаний, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

Луценко напомнил, что когда на прошлом судебном заседании заявил об уголовном деле в отношении Вовка, прокуратура пыталась перебить этот информационный повод заявлениями об аресте имущества Луценко и Тимошенко.

«Потом они просто соврали о том, что уголовное дело в отношении судьи Вовка было закрыто Верховным Судом 10 февраля 2010 года. Но я заявляю: у меня в руках представление заместителя генпрокурора Кудрявцева от 20 апреля 2010 года, в котором он просит рассмотреть вопрос с уголовным делом в высшей инстанции - коллегии Верховного Суда», - подчеркнул он.

«Более того, я вам открою маленький секрет: у судьи Вовка есть еще уголовные дела, и мы об этом еще поговорим», - добавил он, отказавшись раскрыть подробности этих дел.

Напомним, ранее Луценко заявлял, что понимает, почему именно судья Сергей Вовк рассматривает его уголовное дело и дела других политических заключенных - по его словам, если он не вынесет выгодное для власти решение, то сам будет осужден.