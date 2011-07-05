За техсостояние своего автомобиля теперь отвечает только водитель

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Отмена обязательного технического осмотра возлагает полную ответственность за состояние автомобиля на его владельца и не предполагает дополнительных функций для инспекторов Госавтоинспекции.

«Мы забрали эту чрезмерную зарегулированность, которая провоцировала нарушения», - сказал постоянный представитель Президента в парламенте, депутат фракции Партии регионов Юрий Мирошниченко, комментируя принятый парламентом закон, отменяющий обязательность прохождения техосмотра автотранспортных средств, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Техосмотр как требование ГАИ отменен», - сказал он.

«Требовать никто ничего не будет. Будет применен европейский опыт… Никаких дополнительных полномочий работникам ГАИ этот закон не дает», - подчеркнул депутат.

По его словам, теперь инспектора ГАИ получат возможность контролировать безопасность дорожного движения только через инструмент контроля, а не через инструмент разрешений.

«Ответственность за состояние автомобиля возложена на собственника транспортного средства, как это действует и сейчас», - подчеркнул он.

«Ни один водитель или собственник транспортного средства не имеет права выезжать на дорогу, если автомобиль неисправен», - сказал Ю.Мирошниченко.

Он подчеркнул, что в украинских реалиях процедура прохождения техосмотра «в определенной степени была профанацией».

«На момент техосмотра автомобиль мог быть исправен, однако через два года действия талона техосмотра автомобиль мог быть уже неисправен», - сказал Ю.Мирошниченко, отметив, что собственник такого автомобиля в течение двух лет должен был контролировать техническое состояние автомобиля.

«Эта бумажка (талон техосмотра – ИФ) не отображала реальную ситуацию, связанную с техническим состоянием автомобиля в течение всего периода», - сказал представитель Президента в Раде.

На вопрос о том, что с отменой обязательности техосмотра государственный бюджет понесет убытки, поскольку деньги за прохождение техосмотра теперь не будут поступать в госбюджет, Ю.Мирошниченко сказал: «Я думаю, что мы должны наполнять бюджет путем привлечения и оживления экономики».

При этом он подчеркнул, что плата за техосмотр была «относительно невысокой», а плата за пользование автомобильными дорогами включена в цену бензина.

фото: miroshnychenko.ru