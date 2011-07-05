«Батькивщина» против шоковой терапии для пенсионеров

{1-}

Партия «Батькивщина» призывает граждан 7 июля принять участие в акции протеста против принятия пенсионной реформы , сообщили «Главреду» в пресс-службе партии.

«17 июня по команде Януковича парламентское большинство во главе с Партией регионов приняло в первом чтении закон об ухудшении пенсионного обеспечения граждан, а в целом новая пенсионная реформа должна быть принята уже до 7 июля», - отмечается в сообщении.

В партии убеждены, что «шоковая терапия Януковича вместо обещанного «улучшения жизни уже сегодня» напрямую связана с уголовным преследованием лидеров оппозиции.

Властям для того и нужны политические репрессии и преследования Юлии Тимошенко и других оппозиционных лидеров, чтобы они не смогли говорить людям правду о разрушительных последствиях так называемых «реформ» Януковича для благосостояния каждой семьи», - отмечается в сообщении.

«Батькивщина» сообщает, что акция протеста против произвола властей начнется в четверг, 7 июля, в 9-00, возле Печерского суда Киева на улице Крещатик.