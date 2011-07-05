Каддафи не предмет торга, поэтому он остается

{1-}

Триполи опроверг готовность Каддафи отказаться от власти, в обмен на гарантии личной безопасности, передает Reuters.

«Информация о переговорах об уходе Каддафи в отставку или поиску убежища внутри или за пределами страны — ложь», заявил представитель ливийского правительства Мусса Ибрагим.

«Каддафи не является предметом торга, это наша принципиальная позиция, и будущее Ливии будет решаться ливийцами. Каддафи является историческим символом, и ливийцы умрут, чтобы защитить его», сказал Ибрагим.

«Переговоры о прекращении огня, гуманитарная помощь, а также начало диалога между ливийцами, а затем четвертый этап, который является переходным периодом за политические изменения, которые будут решаться ливийцев», сказал он.

Представитель ливийского правительства заявил, что провел переговоры в Италии, Египте и Норвегии с высокопоставленными фигурами в ливийской оппозиции о поиске мирного пути из пятимесячного конфликта в стране.