Минюст обнародовал проект Уголовного процессуального кодекса Украины

Министерство юстиции обнародовало на своем сайте для ознакомления проект Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минюста.

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Как заявил председатель Рабочей группы при Президенте Украины по вопросам реформирования уголовного судопроизводства, Министр юстиции Александр Лавринович, на сегодня проект готовится для передачи на экспертизу в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианская комиссия). В частности, продолжается перевод проекта Кодекса на английском языке.

Александр Лавринович напомнил, что положения нового проекта Уголовного процессуального кодекса Украины были приняты в ходе заседания Рабочей группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства, которое проходило 16 июня этого года под председательством Президента Украины.

Ключевыми новеллами нового проекта устанавливается процессуальное равенство и состязательность сторон; повышаются права подозреваемых; расширяются права потерпевшего; обновляется процедура досудебного расследования; совершенствуется процедура судебного контроля, запрещается возвращение дел на дополнительное расследование, совершенствуется процедура обжалования судебных решений.

Проект нового Уголовного процессуального кодекса разрабатывался на основе наработок предыдущих лет, которые частично были положены в основу ранее разработанных проектов Кодекса. В нем также учтены предложения государственных органов, осуществляющих правоприменительную деятельность в сфере уголовной юстиции, и ведущих вузов Украины.

На рассмотрение Верховной Рады проект планируется вынести уже в этом году.

фото: minjust.gov.ua