В Украине все больше добывают голубого топлива

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"Укргаздобыча" с начала года ввела в эксплуатацию 32 новые скважины, сообщает РБК.

"Укргаздобыча" за январь-июнь 2011 г. увеличила добычу газа на 24 млн куб. м (0,3%) - до 7 млрд 477 млн кубометров. Добыча газового конденсата и нефти за 6 месяцев составила 350 тыс. т, что на 3,5 тыс. т (1%) больше, чем за аналогичный период 2010 г. В частности, добыча нефти в январе-июне увеличилась на 5 тыс. т (7%) - до 81,5 тыс. т.

"Увеличение добычи углеводородов стало возможным благодаря введению с начала года в эксплуатацию 32 новых скважины (26 газовых и 6 нефтяных). Это на 5 скважин больше запланированного. Также, в июне ДК "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию Киевскую дожимную компрессорную станцию (ДКС) в Харьковской обл., что позволит до конца 2011 г. дополнительно добыть почти 30 млн куб. м газа", - отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что ДК "Укргаздобыча" планирует до конца 2011 г. обеспечить добычу газа в объеме 14 млрд 890 млн куб. м и конденсата нефти 690 тыс. т. "Компания ставит перед собой задачу к концу 2011 года обеспечить добычу газа в объеме 14 млрд 890 млн куб. м и нефти конденсата 690 тыс т, что составляет 101,1% к показателям 2010 года", - сказал заместитель директора ДК "Укргаздобычи" по вопросам перспективного развития и взаимодействия с органами власти Алексей Нестеренко.

Напомним, что инвестиционная составляющая проектов по добыче природного газа ДК "Укргаздобыча" составляет 5 млрд грн. А.Нестеренко в июне говорил, что на тот момент у компании было 1,5 млрд грн. для инвестирования. Он также отметил, что компания запланировала строительство новых 19 и реконструкцию 6 дожимных станций. По его словам, в связи с тем, что 70% месторождений находятся на завершающей стадии разработки, компания вынуждена использовать 65% дожимных компрессорных станций. А.Нестеренко додав, что в 2011 г. запланировано поэтапное применение новых технологий по конденсату полтавских газовых месторождений. Он также сообщил, что "Укргаздобыча" планирует путем обновления и модернизации ускорить бурение на 60%.

В июне сообщалось, что правительство в ближайшее время рассмотрит распоряжение о кооперации "Укргаздобычи" и компании Shell по разработке нефтегазовых месторождений в Черноморском регионе.

ДК "Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 г. предприятиями компании добыто 14,8 млрд кубометров газа, что составляет почти 75% общей добычи в Украине.

Активные запасы месторождений "Укргаздобычи" составляют 245 млрд куб. м. Напомним, согласно анализу британской нефтегазовой BP, подтвержденные запасы газа в Украине составляют 0,5% мировых - 900 млрд куб. м.