В Украине ужесточили ответственность за эксплуатацию детей

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Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за эксплуатацию детей.

За закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно преступлений против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинств человека) проголосовали 249 народных депутатов из 397, зарегистрированных в зале заседаний, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно изменениям в законе, за эксплуатацию детей, которые не достигли возраста, с которого законодательство разрешает работать, карается арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подобные действия, которые совершены организованной группой, караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Закон также устанавливает, что использование родителями или лицами, которые их заменяют, малолетних детей для занятия попрошайничеством (систематическое выпрашивание денег, вещей, кредитно-денежных ценностей у посторонних лиц) карается ограничением свободы до 3 лет или лишением свободы на этот же срок.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.