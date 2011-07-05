История Украины: Ошибки, которые можно исправить

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Сборники для итоговых контрольных работ украинских школьников оказались не качественными – они содержат большое количество ошибок, сообщает Лига. Но даже в этом смысле «отличились» задания по истории Украины – в варианте для пятого класса эксперты Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины из 38 вариантов не забраковали только 7. А продавались эти издания в 2-3 раза дороже рекомендованных 15 грн. В результате прибыль дельцов, по оценкам Минобразования, составила 180-200 млн .грн.