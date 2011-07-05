Ющенко тоже потащили в суд

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Экс-президент Виктор Ющенко привлечен в качестве третьего лица на стороне ответчика по делу отмены указа, которым воины ОУН-УПА были признаны участниками борьбы за независимость Украины, сообщает «Украинская правда».

Соответствующее решение принял Окружной админсуд Киева, сообщает пресс-служба «Нашей Украины» со ссылкой на представителя Ющенко в суде Вячеслава Мартынюка.

«По данному делу истец Наталия Витренко пытается обосновать якобы незаконность принятия Ющенко указа о чествовании борцов за независимость Украины. Однако мы надеемся на законное обоснованное решение и на то, что суд подтвердит абсолютную правомерность этого указа», - сказал Мартынюк.

Как известно, Ющенко издал указ о чествовании борцов за независимость Украины 28 января 2010 года. Кроме воинов ОУН и УПА, борцами за украинскую независимость были также признаны члены формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики и другие.