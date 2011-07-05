Янукович и Колесников за хорошие дороги в нашей стране

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Президент Украины Виктор Янукович обсудил с вице-премьером – министром инфраструктуры Борисом Колесниковым состояние дорожной и авиационной инфраструктуры в стране.

"Президент Украины всегда большое внимание уделяет инфраструктуре нашей страны. И самая главная проблема – это автомобильные дороги. Нужно срочно находить источники, ресурсы и сделать дороги действительно качественными", – сказал вице-премьер после встречи с главой государства, сообщили «Главреду» в пресс-службе президента во вторник.

Б.Колесников отметил, что В.Янукович указал на ряд мероприятий, которые дадут ощутимый результат: "Речь идет, в первую очередь, не о том, как дороги строить, а как их грамотно финансировать и администрировать. Этот вопрос требует серьезного изучения".

Говоря о строительстве инфраструктуры в Украине в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012, вице-премьер добавил, что украинская сторона выполняет все обязательства в данном направлении перед УЕФА.

На встрече также рассматривались вопросы по ситуации на авиационном рынке Украины и пути ее улучшения.

фото: president.gov.ua