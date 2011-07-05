Катеринчук отказал Наливайченко

5 июля 2011, 17:01

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Европейская партия отказалась от приглашения «Нашей Украины» принять участие в рабочей встрече политических партнеров для обсуждения конкретных путей сотрудничества и возможной координации действий в подготовке к выборам Верховной Рады в 2012 году. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба партии.

«Мы не считаем «Нашу Украину» оппозиционной к действующей власти партией, следовательно, о переговорах относительно общей координации действий на будущих парламентских выборах 2012 года не может быть и речи», - сказано в сообщении.

В возглавляемой народным депутатом Украины Николаем Катеринчуком партии отмечают, что среди предложенных НУ вопросов для обсуждения значится законопроект о выборах народных депутатов, но 23 июня Европейская партия инициировала проведение круглого стола на эту тему, и НУ не принимала участие в нем.

При этом участниками круглого стола была подписана резолюция, в которой они потребовали от Верховной Рады, Президента Виктора Януковича и других разработчиков новых избирательных правил предусмотреть проведение выборов Рады по открытым партийным спискам.

Согласно сообщению, резолюцию подписали представители более 40 партий, эксперты, представители власти и посольств стран ЕС.

Европейская партия отмечает, что если НУ стремится принимать активное участие в политической жизни, утверждая демократические принципы развития общества и обеспечения европейского уровня жизни своих избирателей, то ей необходимо приобщится к общей резолюции, отображающей позицию большинства оппозиционных партий страны.

30 июня лидер НУ Валентин Наливайченко сообщил об инициировании встречи оппозиционных партий 12 июля для определения стратегии сотрудничества на парламентских выборах.

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