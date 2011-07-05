Лукашенко не жалует даже польских журналистов

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Корреспондент польской газеты Анджей Почобут приговорен в Беларуси к трем годам тюрьмы за оскорбление президента Александра Лукашенко, сообщает Украинская правда.

Суд Ленинского района города Гродно постановил отсрочить исполнение приговора на два года, поэтому после оглашения приговора корреспондент "Газеты Выборчей" был освобожден из-под стражи в зале суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сообщается, что журналист не признал своей вины.

Журналист был арестован в апреле в городе Гродно на западе Белоруссии.

По сведениям коллег Почобута и правозащитников, ему были предъявлены обвинения в оскорблении президента и клевете на Лукашенко. Сообщалось также, что внимание местной прокуратуры привлекли публикации Почобута в польской "Газете Выборчей" и личном блоге.

Анджей Почобут является гражданином Белоруссии и сотрудничает с польским изданием, но не аккредитован в МИД Белоруссии в качестве корреспондента зарубежного СМИ.

Белорусское внешнеполитическое ведомство лишило Анджея Почобута аккредитации в 2009 году и с тех пор отказывало в ее возобновлении. Работа иностранного корреспондента без аккредитации, согласно белорусским законам, карается штрафом.

фото: magnus7253.livejournal.com