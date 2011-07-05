Руководство Госкомрезерва умыкнуло более полумиллиарда гривен - СБУ

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Главным следственным управлением СБ Украины завершено расследование уголовного дела по фактам совершения преступлений организованной преступной группой, в которую входили руководители Госкомрезерва Украины и его структурных подразделений, которые нанесли материальный ущерб государству в особо крупных размерах. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствием установлено, что в течение 2009-2010 годов злоумышленники путем финансовых безналичных операций и заключения ряда соглашений от имени подконтрольных этой группировке обществ незаконно завладели средствами на сумму почти 534 млн гривен.

Уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группировки направлено в Генеральную прокуратуру Украины для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Относительно других обвиняемых дело выделено в отдельное производство и объявлен международный розыск.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность организованной преступной группировки, члены которой, используя поддельные документы, получали и присваивали дотационные средства.