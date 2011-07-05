Сольемся, а о цене поговорим потом

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Вопрос о корректировке цен на газ для Украины может быть рассмотрен при слиянии "Газпрома" и НАК "Нафтогаз", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил во вторник председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи в Москве с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко, передает пресс-служба "Газпрома".

"Ничего нового сказать не могу. Вопрос о корректировке цен на газ для наших украинских друзей может быть рассмотрен при слиянии "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", - отметил Миллер по итогам встречи.

Как известно, украинская власть безуспешно добивается снижения цены на газ.