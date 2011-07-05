"Наша Украина" защитит государственные символы в Севастополе

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Организации Севастополя совместно с офицерами запаса флота Украины при поддержке партии «Наша Украина» восстановят изображение государственного флага на Северной стороне города, передает УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе «Нашей Украины», об этом сказал народный депутат Украины Андрей Парубий.

Также они обязались делать это, в случае необходимости, регулярно, накануне празднования Дня флота Украины.

А. Парубий выразил надежду на то, что новая власть Севастополя сможет адекватно реагировать на любые акты вандализма в отношении государственной символики Украины, особенно подобные тем, которые произошли в ночь на 3 июля, а также не допустит на территории города эскалации напряженности по этому поводу.

фото: razom.org.ua