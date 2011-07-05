Автопарк ВР: большая распродажа

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В 2011 году Аппарат Верховной Рады продал автомобилей из собственного автопарка на 1,063 миллионов гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом сказано в ответе аппарата Верховной Рады на запрос газеты "Дело" об автомобилях, которые государство предоставляет для обслуживания спикера парламента Владимира Литвина и бывших председателей парламента.

"Аппарат Верховной Рады не является распорядителем информации относительно закрепления транспортных средств для обслуживания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - сообщили в Раде.

"На сегодняшний день за главами Верховной Рады, которые прекратили свои полномочия, для обеспечения транспортного обслуживания закреплено по одному автомобилю. Кроме того, информируем, что в 2011 году реализовано автомобилей на сумму 1063,8 тысяч гривен", - отмечается в ответе на запрос.

Из этого ответа, в частности, так и не удалось выяснить, сколько автомобилей в настоящее время закреплено государством за спикером парламента.

Как известно, согласно декларации Литвина, он владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, а его семья - автомобилем Chrysler PT Cruiser.

фото: mojkapital.ru