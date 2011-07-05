Израиль думает сделать воскресенье выходным

Правящая израильская партия «Ликуд» планирует, помимо субботы, сделать законным выходным днем воскресенье, сообщает «Левый берег».

По инициативе вице-премьера Сильвана Шалома глава правительства Биньямин Нетаньяху распорядился создать специальную комиссию по изучению возможности сделать воскресенье вторым выходным днем. Правда, на ее рассмотрение будет вынесено еще два предложения - главы финансового ведомства Юваля Штайница и министра образования Гидеона Саара. Штайниц предлагает продлить уик-энд не за счет воскресенья, а сделав нерабочим днем пятницу, а Саар считает, что вообще ничего менять не нужно.

По плану Шалома, продолжительность рабочей недели должна остаться прежней - 42,5 часа. Для этого пятница станет полноценным рабочим днем, а в другие будние дни гражданам придется работать на 35 минут дольше. Как отметил вице-премьер, синхронизация рабочей недели с графиком, принятым в западном мире, принесет, одновременно, экономический и социальный эффект.

По сути, сейчас в Израиле пятница - и так не рабочий день, поскольку практически все офисы и банки работают полдня и не обслуживают в этот день физических лиц, а после обеда даже магазины открыты разве что в Тель-Авиве, да и то - не все. При этом и воскресенье у тех компаний и служб, которые связаны с международными операциями, тоже не является полноценным рабочим днем, поскольку в большинстве стран мира в этот день отдыхают. Поэтому на практике, по словам Шалома, сейчас Израиль «отрезан от мира» на целых 3 дня.

Экспертам комиссии теперь предстоит взвесить все «за» и «против», а окончательные выводы и рекомендации они должны передать в кнессет (парламент) к началу зимней сессии.