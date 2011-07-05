Колесников: Наша главная беда – дороги

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Украина выполняет все обязательства, которые она взяла перед УЕФА по строительству инфраструктуры. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, сообщает пресс-служба главы государства.

Как проинформировал после встречи Колесников, среди вопросов, которые обсуждались во время встречи, – состояние инфраструктуры в стране, в первую очередь дорожной.

«Президент Украины всегда большое внимание уделяет инфраструктуре нашей страны. И самая главная проблема – это автомобильные дороги. Нужно срочно находить источники, ресурсы и сделать дороги действительно качественными», – отметил вице-премьер-министр.

По словам Колесникова, в этой связи очерчен ряд мероприятий, которые приведут к конкретному результату. «Речь идет, в первую очередь, не о том, как дороги строить, а как их грамотно финансировать и администрировать. Этот вопрос требует серьезного изучения», – заметил он.

Также на встрече затрагивались вопросы о ситуации на авиационном рынке Украины и пути ее улучшения.