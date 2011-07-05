У Вовка – земля неизвестно где, а у Киреева – авто неизвестно какое

Судья Печерского райсуда столицы Сергей Вовк, который рассматривает дело экс-главы МВД Юрия Луценко, владеет участком земли площадью почти 20 соток, а у его коллеги Родиона Киреева - судьи по делу против экс-премьера Юлии Тимошенко - два автомобиля, стоимость одного из которых превышает 100 тыс. грн. Об этом сообщает Фокус.ua, ссылаясь на данные деклараций об их доходах.

Как пишет интернет-издание, в соответствии с декларацией о доходах, судья Печерского суда Сергей Вовк в 2010 году заработал 77 290 грн, в том числе материальную помощь в размере 6 114 грн. При этом доход членов семьи составил 210 000 грн, из которых 20 000 грн - материальная помощь, а 180 000 - заработок от «предпринимательской и независимой профессиональной деятельности».

По информации издания, в собственности Вовка находится земельный участок в 1 800 квадратный метров (местонахождение участка не указано) и квартира площадью 205 квадратных метров (адрес жилья в декларации также не указан). Кроме этого, у судьи есть авто Ford, которое он внес в графу «автомобили грузовые, специальные и автобусы», а у членов его семьи - легковые автомобили Toyota и Honda (без указания модели и года выпуска). Согласно декларации, банковских вкладов, ценных бумаг и других активов ни у Вовка, ни у его родственников нет.

В свою очередь, судья по делу Тимошенко Родион Киреев в 2010 году заработал 61 560 грн. Из них 53 865 - зарплата, 2 656 грн – материальная помощь, а 5 038 грн - дивиденды, проценты, роялти. В собственности судьи находится квартира площадью 56,76 квадратных метров (адрес жилья не указан). Кроме этого, есть недвижимость и у членов его семьи: квартира (79 квадратных метров) и гараж (21,7 квадратных метров).

В автопарке Киреева два автомобиля: ВАЗ (марка автомобиля указана неразборчиво, поэтому стоимость оценить нельзя) и Hyundai Tucson (новый автомобиль в минимальной комплектации стоит порядка 170 000 грн.), на членов семьи Киреева зарегистрирована машина Hyundai Accent (стоимость нового автомобиля - от 108 000 грн). Также у судьи есть банковский вклад на сумму 55 866 грн.